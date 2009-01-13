ФК "Шахтар" продав Брандау до Франції

ФК "Шахтар" (Донецьк) досяг домовленості про перехід бразильського нападаючого команди Еваеверсона Лемос да СІЛВА (БРАНДАУ) до французького клубу "Марсель".

Як повідомили в прес-службі "Шахтаря", 13 січня було підписано протокол, що передує оформленню трансферних документів. Остаточно трансферний контракт буде підписано після того, як 14 січня гравець пройде медичне обстеження й узгодить особистий контракт.

У прес-службі уточнили, що трансфер БРАНДАУ становитиме 6 млн. євро.