Олена Бондаренко виграла фінал турніру WTA у Люксембурзі (2 фото)
15:22, 01 жовтня 2006Спорт
1105
Киянка переграла спортсменку з Італії
Українська тенісистка Олена БОНДАРЕНКО виграла фінал турніру WTA у Люксембурзі із призовим фондом 600 тис. дол.
22–річна киянка у півфіналі переграла Квєту ПЕШКЕ з Чехії, яка на попередній стадії здобула перемогу над росіянкою Дінарою САФІНОЮ.
У фіналі їй протистояла італійка Франческа СК’ЯВОНЕ (фото), яка у півфіналі переграла Агнешку РАДВАНСЬКУ з Польщі.
У фіналі О.БОНДАРЕНКО перемогла в дві партії: 6:3, 6:2.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter