Олена Бондаренко виграла фінал турніру WTA у Люксембурзі (2 фото)

Українська тенісистка Олена БОНДАРЕНКО виграла фінал турніру WTA у Люксембурзі із призовим фондом 600 тис. дол.

22–річна киянка у півфіналі переграла Квєту ПЕШКЕ з Чехії, яка на попередній стадії здобула перемогу над росіянкою Дінарою САФІНОЮ.

У фіналі їй протистояла італійка Франческа СК’ЯВОНЕ (фото), яка у півфіналі переграла Агнешку РАДВАНСЬКУ з Польщі.

У фіналі О.БОНДАРЕНКО перемогла в дві партії: 6:3, 6:2.