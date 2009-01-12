Розробляється проект інфрачервоного обігріву стадіону

У Донецьку розробляється проект інфрачервоного обігріву чаші арени споруджуваного стадіону «Донбас Арена».

Як повідомила прес-служба стадіону, у разі успішної реалізації даного проекту холодної пори року трибуни в Донецьку почнуть опалювати: різниця із зовнішньою температурою витримуватиметься в межах 12-14 градусів. Опалювання стадіону – виняткове рішення його інвесторів, воно не є обов`язковою умовою для стадіону при отриманні ним статусу категорії «Еліт», відзначили в прес-службі. І наголосили, що Донецька арена значною мірою перевершує вимоги, що їх висувають до стадіонів категорії «Еліт». Так, щоб одержати статус «Еліт», стадіону досить мати 30 000 місць, А Донецька арена готова одночасно прийняти 50 000 глядачів. При цьому дах «Донбас Арени» покриває майже 93% трибун і відкритими залишаються 3 800 крісел, тоді як для «Еліт» УЄФА допускає покриття лише на 75%.

Крім того, на стадіоні передбачена добре обладнана ложа преси. Згідно з рекомендацією УЄФА, на стадіоні категорії «Еліт» має бути мінімум 200 місць для пишучих журналістів, 100 – для не пишучих і 150 – для оглядачів. На «Донбас Арені» ці стандарти реалізовані таким чином: для пишучих працівників ЗМІ передбачено 424 крісла, для не пишучих – 432 і для аналітиків – 168. Для порівняння: до стадіонів, на яких проводяться фінали Ліги чемпіонів і Кубка УЄФА, висуваються такі вимоги: 150 місць для оглядачів і по 400 - для журналістів.

Також у більш ніж достатній кількості обладнана «Донбас Арена» й коментаторськими кабінками. Для стадіону категорії «Еліт» їх потрібно мати щонайменше 40 (по три місця в кожній), на донецькому стадіоні їх буде 45. Крім того, за необхідності передбачена можливість часткової трансформації західної трибуни: тутешні глядацькі місця легко переобладнають ще в 76 коментаторських рубок. Цього цілком вистачить для фіналу Ліги чемпіонів, що вимагає від стадіону наявності 100 кабінок для коментаторів.

«Донбас Арена» легко витримує вимоги до фіналів Ліги чемпіонів і за кількістю місць для уболівальників з обмеженими фізичними можливостями. За чинними стандартами, на матчах такого рівня спеціальними кріслами повинні бути обладнані мінімум 2 сектори – не менш як 50 місць у кожному, плюс стільки ж сидінь для супроводжуючих осіб. На «Донбас Арені» для цієї категорії гостей відведено 104 місця в 8 секторах, і ще 92 - для супроводу.