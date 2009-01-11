Результати 21-го туру англійської Прем’єр-ліги

21:50, 11 січня 2009
Спорт
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МЮ трощить Челсі

Сьогоднішніми двома матчами закінчився 21-й тур англійської Прем`єр-ліги (матчі Портсмут - Манчестер Сіті та Фулхем - Блекберн перенесені на 10 лютого)

Віган - Тоттенхем 1:0 (Фігероа 90+1)

МЮ - Челсі 3:0 (Відіч 45, Руні 63, Бербатов 87)

Нагадаємо, що вчора відбулися матчі

Астон Вілла - Вест Бромвич 2:1 (Девіс 20, Агбонлахор 41 - Моррісон 49)

Арсенал - Болтон 1:0 (Бендтнер 84)

Евертон - Халл Сіті 2:0 (Феллаїні 18, Артета 45)

Міддлсбро - Сандерленд 1:1 (Алвес 45 - Джонс 82)

Ньюкасл - Вест Хем 2:2 (Оуен 19, Керолл 78 - Белламі 29, Коул 55)

Сток Сіті - Ліверпуль 0:0

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