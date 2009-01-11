Юнацька збірна з футболу вдало стартувала на турнірі в Мінську

У неділю, 11 січня, юнацька збірна України з футболу вдало стартувала на міжнародному турнірі у Мінську, вигравши у збірної Бельгії з рахунком 3:0.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, до перерви підопічні Олександра ГОЛОВКА двічі вразили ворота бельгійців. Вже у дебюті відзначився форвард донецького «Металурга» Віталій ІВАНКО, згодом влучним ударом партнера підтримав хавбек дніпропетровського «Дніпра» Руслан БАБЕНКО. Крапку у поєдинку поставив нападаючий луцької «Волині» Андрій ВЛАСКО, який з’явився на полі у другому таймі.

Юнацька збірна складена з футболістів 1992 року народження.

У вівторок українські юнаки зіграють з литовськими однолітками, тоді як бельгійці поміряються силами з господарями.

Нагадаємо, що у турнірі на призи Білоруської федерації футболу беруть участь 8 збірних, які розділені на два квартети. За результатами групового етапу будуть визначені учасники матчів за 7-е, 5-е, 3-е місця, а також фінального поєдинку.