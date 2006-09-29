Ющенко по телефону привітав Андрія Шевченка з 30-річчям

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав відомого українського футболіста Андрія ШЕВЧЕНКА з 30-річчям.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у телефонній розмові В.ЮЩЕНКО підкреслив, що, як і всі українські вболівальники, надзвичайно цінує блискучі перемоги Андрія – адже цим він зміцнює імідж нашої держави в світі.

Президент побажав футболісту успіхів у його подальшій кар`єрі. «Україна вірить у твою молодість, енергію і майбутні перемоги», – сказав В.ЮЩЕНКО.

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