Віталій Кличко підписав контракт на бій

Згідно з повідомленням, що з`явилося на сайті Всесвітньої боксерської ради (WBC), чемпіон WBC в суперважкій вазі Віталій Кличко і обов`язковий претендент на цей титул Хуан-Карлос Гомес досягли угоди і підписали контракт на бій. Про це президента WBC Хосе Сулеймана повідомили представники боксерів Шеллі Фінкель і Ахмет Онер. Поєдинок відбудеться в Німеччині в першій половині березня. У зв`язку з досягненням сторонами угоди WBC відмінив конкурс заявок на проведення цього бою, який мав відбутися сьогодні.

AllBoxing.ru