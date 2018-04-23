Півсотні фанів напали на київське ”Динамо” (фоторепортаж)

Сьогодні динамівцям було важче, ніж на футбольному полі – їм довелося “віддуватися” перед своїми вболівальниками, які закидали футболістам купу претензій. Гравцям знаменитого українського клубу довелося відповісти за усі зроблені на полі помилки протягом останніх матчів.

Найбільше дісталося капітану команди і її голкіперу Олександру Шовковському та захиснику Горану Гавранчичу. Перший мусив відповідати на закиди щодо кількох останніх пропущених м’ячів. “Розумієте, м’яч круглий, а поле – мокре,” – відбивався він від закидів фанів.

Ті пояснювали: люди живуть вашими матчами: від одного – до другого: “Раніше люди висловлювали свої емоції, матюкалися, а тепер просто мовчать... Для вас пропущений м’яч – це помилка, а для нас – ціле життя...”. Шовковський розчарував уболівальників реплікою: “Ну що ж я можу зробити, якщо у вас таке життя?..”

Серб Гавранчич одразу заявив: “Я не буду відмазуватися як Саша (Шовковський). Всі винуваті, є і моя вина... Нас дресирують, дають штрафи за такі помилки. А керівництво клубу ніколи не подякує...” Цього фани підтримали: “Ми вам подякуємо!”

Горан зізнався, що бракує підтримки вболівальників на стадіонах. Ну що таке, мовляв, два сектори “наших” на стадіоні під час Чемпіонату світу? От у сербських команд, приміром, добрих 80 тисяч на стадіоні, “під час матчу все чудово, а наступного дня футболістам непереливки,” – каже Горан про вплив тіффозі на результати роботи футболістів.

Мовчки сиділи Максим Шацьких та зірковий після ЧС Артем Мілевський, яким, видно, було досить нудно. Бразильці Діого Рінкон та Карлос Корреа переважно слухали перекладача (вони не володіють ні українською, ні російською мовами) та виправдовувались за гулянки з дівчатами по Дніпру напередодні одного з важливих матчів. Сказали чесно: “Це було, але не за три дні до матчу з Румунією”. Така чесна відповідь сподобалася любителям футболу.

Зрештою, критики було чимало – хлопці визнають, що вона заслужена. Та бити футболістів ніхто за погану гру не збирався, як це трапляється у стосунках західних тіффозі з їх улюбленими командами. Порозумілися на тому, що гравці мають показувати більшу віддачу, навіть якщо це й не призведе до більш результативної гри.

Текст і фото Дмитра Стаховського