Роналду потрапив в аварію

Атакуючий півзахисник англійського клубу "Манчестер Юнайтед" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду потрапив в автомобільну аварію. Футболістові, який вранці 8 січня врізався на своїй "Феррарі" в придорожнє загородження поблизу аеропорту Манчестера, вдалося уникнути травм. Про це повідомляє Лента.руз посиланням на АР.

За словами представника поліції Манчестера, інші транспортні засоби, окрім автомобіля футболіста, в ДТП залучені не були. Поліція проведе розслідування цього інциденту.

В кінці 2008 року Роналду одержав "Золотий м`яч" - нагороду, яка вручається кращому футболістові Європи. Португалець також є головним претендентом на приз кращому футболістові світу за версією ФІФА. Вручення цієї нагороди відбудеться 12 січня.