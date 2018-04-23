Шева готовий

Український бомбардир готовий змусити замовчати своїх критиків і закінчити свою ранню „посуху” із забитими голами у складі „блакитних”. Минулого вечора Андрій Шевченко поклявся докласти всіх зусиль, аби виправдати довіру тренера „Челсі” Жозе Моуріньйо.

Український форвард ціною 30 млн. фунтів донині забив лише раз протягом майже 11 годин гри за „Челсі” і був замінений вже в шостому матчі після ще однієї жалюгідної гри проти „Левські” з Софії.

Моуріньйо наполягав після гри, що він продовжуватиме зберігати в основному складі колишню зірку „Мілана”, поки вона не закінчить перерву в забитих голах, яка нині сягає шести матчів, ще протягом п’яти або більше ігор.

І оскільки він готувався святкувати свій день народження сьогодні, він пообіцяв, що його життя у „Челсі” почнеться у 30 років.

Шевченко сказав: „Я сподіваюся, що заб’ю „Астон Віллі” у цей уїкенд і знаю, що голи прийдуть до мене скоро. На даному етапі я зовсім не хвилююсь. Я знаю, що люди дивляться на мою форму, але я – командний гравець, а команда досягає успіхів. Саме це є важливим. Це нормально, що звикання до нової команди і нового стилю футболу забирає певний час, саме так я розцінюю те, що зараз відбувається зі мною. Але це не те, чим я надто переймаюсь. Я знаю, що заб’ю голи за „Челсі” і я впевнений, що це станеться скоро”.

Ці слова прозвучали, коли Шевченкове обличчя прикрашали шрами переможця: два шви під правим оком після зіткнення у першому таймі з болгарським захисником Хівко Мілановим.

Форвард біг за французьким рефері Лораном Дюамелем, вимагаючи від нього дій після цього епізоду і показуючи жестами рук, що саме трапилося. Потім він додав: „Він ударив мене під око своїм ліктем – і це було навмисне. Він знав, що він робить. Це не надто небезпечно, лише пара швів. Травма не зупинила мене від продовження гри і не завадить моїй участі у наступній грі. Але звичайно тоді мені боліло, і тому я пішов до судді спитати його, чому він не помітив того, що сталося”.

Моуріньйо сподівається, що Шевченко, другий бомбардир за всю історію євротурнірів з 56 голами за „Динамо” (Київ) та „Мілан”, які вивели його на один рівень з Ейсебіо (поступається він лише німецькій легенді Герду Мюллеру), проходить той самий процес адаптації, як і провідний гравець „Арсеналу” Тьєррі Анрі.

Французький бомбардир забив лише один гол за перші три місяці за „Арсенал” у 1999 році, але зараз виріс у найбільшого бомбардира за всю історію команди. Але колеги Шевченка по команді знають, що поки Дідьє Дрогба, герой софійського матчу, який зробив хет-трик, літає на нетривких крилах самовпевненості, українець бореться. Англійська зірка Френк Лампард сказав: „Шева – це гравець найвищого рівня. Він грає у команді, яка перемагає, і він працює на команду, не шкодуючи ніг”.

„Звичайно, він захоче забивати голи, оскільки він визнаний природний „забивала”. Але по мірі того, які він продовжуватиме працювати, голи прийдуть – спочатку один, а потім і решта. Ми знаємо це”.

Навіть без голів Шевченка „Челсі” підходить до принципового матчу зі своєю суперницею „Барселоною” у чудовій формі, щоб легко пройти етап групового турніру...

Мартін Ліптон, Міррор (Велика Британія)

Переклав з англійської Микола Писарчук