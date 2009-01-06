Український футбольний чемпіонат опинився в десятці найсильніших

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала новий рейтинг національних чемпіонатів , який щорічно підраховують її експерти, починаючи з 1991 року. Вони враховують як результати, зафіксовані на внутрішній арені, так і виступи клубів у міжнародних змаганнях. Найсильнішим чемпіонатом у світі за версією IFFHS є англійська Прем`єр-ліга. Український чемпіонат опинився в десятці найсильніших.

Сотня найсильніших ліг світу за версією IFFHS 1. Англія — 1192,0

2. Італія — 1031,0

3. Аргентина — 1020,0

4. Іспанія — 952,0

5. Бразилія — 942,0

6. Німеччина — 922,0

7. Франція — 847,0

8. Мексика — 683,0

9. Португалія — 649,5

10. Україна — 620,0 11. Туреччина — 599,0

12. Греція — 597,5

13. Голландія — 573,0

14. Чилі — 564,5

15. Перу — 553,5

16. Колумбія – 553,0

17. Росія — 549,5

18. Данія — 546,5

19. Бельгія – 536,5

20. Шотландія — 527,5

35. Узбекистан — 361,0

40. Польща — 343,5

42. Білорусь — 339,5

51. Литва — 302,5

62. Молдова — 287,0

63. Грузія — 283,0

66. Латвія — 280,5

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