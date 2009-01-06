Український футбольний чемпіонат опинився в десятці найсильніших
Англія - перша
Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) опублікувала новий рейтинг національних чемпіонатів , який щорічно підраховують її експерти, починаючи з 1991 року. Вони враховують як результати, зафіксовані на внутрішній арені, так і виступи клубів у міжнародних змаганнях. Найсильнішим чемпіонатом у світі за версією IFFHS є англійська Прем`єр-ліга. Український чемпіонат опинився в десятці найсильніших.
Сотня найсильніших ліг світу за версією IFFHS1. Англія — 1192,0
2. Італія — 1031,0
3. Аргентина — 1020,0
4. Іспанія — 952,0
5. Бразилія — 942,0
6. Німеччина — 922,0
7. Франція — 847,0
8. Мексика — 683,0
9. Португалія — 649,5
10. Україна — 620,0 11. Туреччина — 599,0
12. Греція — 597,5
13. Голландія — 573,0
14. Чилі — 564,5
15. Перу — 553,5
16. Колумбія – 553,0
17. Росія — 549,5
18. Данія — 546,5
19. Бельгія – 536,5
20. Шотландія — 527,5
35. Узбекистан — 361,0
40. Польща — 343,5
42. Білорусь — 339,5
51. Литва — 302,5
62. Молдова — 287,0
63. Грузія — 283,0
66. Латвія — 280,5