Сьогодні великому Лобановському виповнилося б 70

6 січня 1939-года народився Валерій Васильович Лобановський.

Сьогодні великий тренер святкував би ювілей – 70 років. Шанувальники його таланту, родичі і друзі, керівництво, гравці, тренери "Динамо", ветерани і прості шанувальники футболу зібралися на Байковому кладовищі, біля його могили.

Незважаючи на морозну погоду вшанувати пам`ять великої людини приїхало багато відомих у футбольних колах людей: Олексій Михайличенко, Леонід Буряк, Анатолій Дем’яненко, Михайло Михайлов, Олег Базилевич, Геннадій Литовченко, Юрій Калитвинцев і багато інших. Присутні вшанували пам`ять видатного тренера, а також поклали квіти до могили Валерія Васильовича.

Прес-служба ФК «Динамо» (Київ)