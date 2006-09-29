ФІФА відмінить пенальті у фіналі чемпіонату світу

Президент ФІФА Зепп Блаттер вважає, що регламент фінальних матчів чемпіонатів світу необхідно змінити: переможець у вирішальній грі не повинен визначатися в серії пенальті. Блаттер пообіцяв почати обговорення можливих нововведень найближчим часом, щоб встигнути ухвалити рішення до чемпіонату світу 2010 року.

На думку Блаттера, одним з варіантів визначення переможця є перегравання фіналу. Оскільки цей матч є останнім, то терміни проведення турніру можна продовжити. Ще один спосіб виявити сильнішого - грати до першого забитого гола, скорочуючи кількість гравців на полі через певні проміжки часу.

"Фінал чемпіонату світу - це пристрасть, - цитує Reuters слова Блаттера. - Коли справа доходить до додаткового часу, він перетворюється на драму, а серія пенальті - це справжня трагедія. Футбол - командна гра, а 11-метровий удар залежить від однієї людини".

Нагадаємо, що переможець останньої першості планети визначився саме у серії пенальті: основний час матчу Італія - Франція завершився внічию (1:1), а 11-метрові удари точніше пробили італійці (5:3). У 1994 році збірна Бразилії виграла вирішальний матч у Італії також у серії пенальті.

Лента.ру