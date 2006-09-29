Тайсон повертається на ринг

олишній абсолютний чемпіон світу в суперважкій вазі Майк Тайсон знову вирішив повернутися на ринг - цього разу він візьме участь у 12 показових поєдинках, які вже одержали гучну назву "Світове турне Майка Тайсона".

Планується, що екс-чемпіон проводитиме чотирираундові показові бої, і першим з них стане поєдинок з його давнім спарринг-партнером, американцем Корі Сандерсом, призначений на 20 жовтня.

"Це боксер, який нокаутував чемпіона світу, - заявив промоутер цього заходу Стерлінг Макферсон про першого суперника Тайсона. - І це тільки показові бої. Джо Луїс проводив їх, Джек Демпсі і Мохаммед Алі теж проводили їх. Це показовий тур. Я нікого не обманюю".

"На мою думку, краще, що зараз може зробити Тайсон - це вирушити у світове турне і зустрічатися з людьми, які жодного разу не бачили таку зірку як він", - відзначив промоутер. Поки невідомо, коли відбудуться наступні поєдинки Тайсона, а також те, які країни він збирається відвідати зі своїм турне.

Схоже, що бокс залишається єдиним для Тайсона засобом заробляння грошей і оплати своїх численних боргів. Саме тому недавно він проводив показові тренування зі своїм тренером Джефом Фенеком в одному з казино Лас-Вегаса, де боксерський ринг був встановлений безпосередньо за барною стійкою, а зараз вирішив вирушити у показове турне.

"Я дійсно ненавиджу битися. З цим пов`язано багато неприємних спогадів, - сказав Тайсон під час одного з показових тренувань. - Просто я, як усі інші, намагаюся заробити".

Промоутер також повідомив, що ці показові поєдинки не будуть включені до офіційного послужного списку Тайсона, проте 20 жовтня пройде і декілька санкціонованих боксерських боїв, в одному з яких на ринг може вийти екс-чемпіон світу в легкій вазі Пол Спадафора.

Корреспондент