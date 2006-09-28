Закінчився матч Хапоель - Чорноморець

Закінчився матч-відповідь першого кола Кубку УЕФА між командами «Хапоель» (Тель-Авів, Ізраїль) – «Чорноморець» (Одеса). Одесити програли 1:3. У першому матчі перемога також була за «Хапоелем» 1:0. Таким чином «Чорноморець» не дійшов не тільки до стадії плей-офф, а й до групового турніру.

«Металург» (Запоріжжя) закінчує перший тайм проти афінського «Панатінаїкоса». Рахунок 1:0 на користь греків.