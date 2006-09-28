Блохін назвав гравців збірної з футболу на найближчі матчі (список)

Головний тренер національної збірної України з футболу Олег БЛОХІН оголосив список гравців, яких викликав на ігри кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи 2008 року з командами Італії (7 жовтня) у Римі та Шотландії (11 жовтня) у Києві.

Головною проблемою під час формування складу національної команди для тренерського штабу стали травми деяких гравців, зокрема, Сергія РЕБРОВА і Сергія ТКАЧЕНКА, відсутність достатньої ігрової практики українських збірників у клубах (Максим КАЛИНИЧЕНКО, Андрій ВОРОНІН, Андрій ВОРОБЕЙ), а також важкий психологічний стан гравців, чиї клуби невдало виступають у Лізі чемпіонів УЄФА.

У списку воротарі: Олександр ШОВКОВСЬКИЙ («Динамо» Київ), Богдан ШУСТ („Шахтар” Донецьк), В’ячеслав КЕРНОЗЕНКО («Дніпро” Дніпропетровськ);

захисники: Андрій НЕСМАЧНИЙ («Динамо» Київ), Олександр КУЧЕР, Олексій ГАЙ, В’ячеслав СВІДЕРСЬКИЙ (усі - «Шахтар” Донецьк), Андрій РУСОЛ, Володимир ЄЗЕРСЬКИЙ, Богдан ШЕРШУН (усі – «Дніпро” Дніпропетровськ), Олександр РОМАНЧУК („Арсенал”, Київ);

півзахисники: Олег ГУСЄВ («Динамо» Київ), Анатолій ТИМОЩУК («Шахтар” Донецьк), Максим КАЛІНІЧЕНКО („Спартак”, Росія), Сергій НАЗАРЕНКО, Олег ШЕЛАЄВ (обидва – „Дніпро” Дніпропетровськ), Андрій ГУСІН („Крилья Совєтов”, Росія), Олександр РИКУН („Металіст” Харків);

нападаючі: Артем МІЛЕВСЬКИЙ («Динамо» Київ), Олексій БЄЛІК, Андрій ВОРОБЕЙ (обидва - «Шахтар” Донецьк), Андрій ШЕВЧЕНКО („Челсі”, Англія), Андрій ВОРОНІН („Байєр”, Німеччина).

Для 21-річного гравця „Арсеналу” Олександра РОМАНЧУКА це буде дебют за національну збірну.Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, О.РОМАНЧУК за молодіжну збірну провів 20 матчів.