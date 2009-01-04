Школа олімпійського резерву відкриється на Житомирщині

На Житомирщині цього року відкриють школу олімпійського резерву, якої тут й досі немає на відміну від інших областей України.

Про це повідомив в інтерв’ю УНІАН заступник голови Житомирської ОДА Микола ЧЕРНЕНКО.

Він наголосив, що участь представників Житомирщини о Олімпійських іграх у Пекіні спонукала місцеву владу ініціювати відкриття школи олімпійського резерву.

Керівник області Юрій ЗАБЕЛА пообіцяв докласти зусиль для реконструкції Центрального стадіону в обласному центрі, зробити усе для відкриття школи олімпійського резерву та гідної підготовки житомирських спортсменів до наступних ігор у Лондоні, повідомили в ОДА.

“Вирішальну роль у прийнятті рішення облрадою щодо передачі спортивно-оздоровчої бази на баланс школи вищої спортивної майстерності відіграв той факт, що базу буде включено до переліку об’єктів, які фінансуватимуться за проектом Євро 2012 по лінії профільного міністерства в сумі 20 млн. грн.”, - зазначається у повідомленні.