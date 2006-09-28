Луческу: суддя матчу ”Шахтар” - ”Олімпіакос” припустився грубої помилки

Головний тренер футбольного клубу "Шахтар"(Донецьк) Мірча ЛУЧЕСКУ вважає, що суддя матчу "Шахтар" - "Олімпіакос" припустився грубої помилки, а грецька команда порушила принцип Fair Play. Про це М.ЛУЧЕСКУ заявив на прес-конференції після матчу другого туру Ліги чемпіонів УЄФА "Шахтар" (Донецьк, Україна) – "Олімпіакос" (Пірей, Греція) в Донецьку. Матч завершився внічию 2:2.

"Суддя сьогодні також допустив грубу помилку - КАСТІЛЬО забив м`яч руками, й це всі бачили. Я думаю, на такому рівні подібних погрішностей припускатись не можна", - сказав М.ЛУЧЕСКУ.

Він також дорікнув грецькій команді в порушенні Fair Play - принципів справедливої гри. "Ще хотів би відзначити один момент, який не відповідає принципу Fair Play. Коли ТИМОЩУКА збили, КАСТІЛЬО дограв епізод до кінця. Нам могли забити гол. Не думаю, що це робить честь такому гравцю. До того ж, обстановка на полі через це загострилася", - зазначив тренер "Шахтаря".

М.ЛУЧЕСКУ висловив переконання, що його команда не змогла перемогти греків, тому що є наймолодшою в розиграші Ліги чемпіонів УЄФА.

"Ще раз підкреслю, що "Шахтар" - молода команда. Наша команда не тільки наймолодша в групі D, але й у всій Лізі. Тому іноді ми в грі приймаємо неправильні рішення. Й, створюючи гольові ситуації, розгублюємося в них, не можемо реалізувати створювані нами самими моменти", - вважає М.ЛУЧЕСКУ.

Він похвалив свою команду за "територіальну перевагу, яка у нас була", й розкритикував за те, що "ми не змогли реалізувати всі наші моменти".

На думку М.ЛУЧЕСКУ, "Олімпіакос" "не заслужив сьогоднішній результат". "Так, вони завоювали очко на виїзді, але я сумніваюся, що вони задоволені таким результатом. Я б на їхньому місці не був би задоволений", - зазначив М.ЛУЧЕСКУ.

Він також висловив упевненість, що його команда "повинна рости від гри до гри".

"Наша організація гри показує – ми маємо перевагу, постійно чинимо тиск на суперника, але в завершальній стадії у нас є певні труднощі. А не вистачає нам найважливішого, що є у футболі, це завершального удару", - зауважив М.ЛУЧЕСКУ.

В свою чергу головний тренер "Олімпіакоса" Тронд СОЛЛЬЄД зазначив, що "2:2 – той рахунок, який мене влаштовує".

"Так, я цілком задоволений новою організацією гри, але відзначу, що ми могли б краще зіграти і в обороні, і в нападі", - сказав Т.СОЛЛЬЄД.

Говорячи про надії своєї команди в груповому турнірі Ліги чемпіонів, він зазначив, що "ми прагнемо вийти з групи, ну а там як вийде".

"Час покаже, все залежить від ситуації. Зараз важко вгадати – скільки очок знадобиться для того, щоб вийти з групи. Але ми розраховуємо зайняти мінімум 3 місце", - зазначив Т.СОЛЛЬЄД.