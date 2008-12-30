Стівен Джеррард влаштував бійку у барі

У вівторок капітанові футбольного клубу «Ліверпуль» Стівену Джеррарду були пред`явлені звинувачення в нанесенні побоїв і порушенні громадського порядку.

Джеррард, святкуючи перемогу своєї команди (у 20-му турі Прем`єр-ліги "червоні" розгромили Ньюкасл з рахунком 5:1), влаштував бійку в одному з барів в місті Саутпорт.

Футболіст і два спільники постануть перед судом 23 січня.

Газета.ру