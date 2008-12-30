Стівен Джеррард влаштував бійку у барі
08:36, 30 грудня 2008Спорт
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У вівторок капітанові футбольного клубу «Ліверпуль» Стівену Джеррарду були пред`явлені звинувачення в нанесенні побоїв і порушенні громадського порядку.
Джеррард, святкуючи перемогу своєї команди (у 20-му турі Прем`єр-ліги "червоні" розгромили Ньюкасл з рахунком 5:1), влаштував бійку в одному з барів в місті Саутпорт.
Футболіст і два спільники постануть перед судом 23 січня.
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