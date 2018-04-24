Президент Федерації футболу України про мафіозі, Євро-2012 і напівпорожні трибуни

Участь у недавньому засіданні Футбольного прес-клубу у Києві президента ФФУ Григорія Суркіса позначилася його гучною заявою про те, що в українському футболі існують мафіозі. «Я не хочу весь наш футбол звинуватити у тому, що він мафіозний, але певні люди у футболі, незалежно від того, це тренери, менеджери чи президенти клубів, або це окремі судді, - вони у моєму розумінні мафіозі. Вони знищують футбол… Це крамола і ми будемо до безкінечності мати з цим справу, поки ми всі разом не будемо чесні у тому, яке визначення треба дати тому чи іншому факту» - сказав Г.Суркіс

«Покажемо раз і назавжди на одному прикладі , що таке огидне явище існує, ми з ним боремося всі разом, а не піаримося» - далі закликав він.

Цей один приклад - справа Олексія Савченка, донедавна президента чернігівського ФК «Десна», якого місцеві журналісти підловили на зізнанні у тому, що він купував результати матчів від 5 до 15 тисяч доларів у суддів першої ліги.

23 жовтня 2008 року О.Савченко заявив: «Грала не «Десна», а грали мої «бабки» і мої амбіції. А мої гроші, я вам скажу... гра у мене коштувала від 5 до 15 тисяч доларів. Я по прізвищах можу назвати суддів, які отримували від нас гроші, я по прізвищах можу представити людей, які давали гроші».

У Федерації футболу на це одкровення зреагували швидко. Президент ФФУ звернувся до Генеральної прокуратури з проханням провести розслідування фактів, які були викладені у заяві О.Савченка, і дати їм правову оцінку.

Заступник Генерального прокурора України В.Кудрявцев також не забарився з відповіддю:

„Шановний Григорію Михайловичу, Ваше звернення щодо перевірки законності дій президента ПФК „Десна-Партнер” з приводу розповсюдження ним через засоби масової інформації звинувачень у вчиненні корупційних дій працівниками клубу та арбітрами, які обслуговували матчі за участю команди, Генеральною прокуратурою України розглянуто. Оскільки порушене у зверненні питання належить до компетенції прокурора Чернігівської області, цей документ направлено для вирішення прокурору області, якому доручено організувати належну перевірку, прийняти рішення у порядку статті 97 КПК України, повідомити Вас про вжиті заходи у терміни, встановлені Законом України «Про звернення громадян».

Генеральною прокуратурою України вирішення Вашого звернення взято на особливий контроль”.

У свою чергу прокурор Чернігівської області відповів президенту Федерації футболу України:

«Шановний Григорію Михайловичу, прокуратурою Чернігівської області проводиться перевірка за Вашим зверненням до Генеральної прокуратури України з приводу розповсюдження президентом ПФК „Десна-Партнер” О.Савченком інформації про корупційні дії працівників зазначеного клубу та окремих футбольних арбітрів.

Зважаючи на вищевикладене, прошу Вас у термін до 25.11.2008 року надіслати до прокуратури області копії матеріалів перевірки, пояснювальні листи та інше проведене за вищевказаним фактом працівниками Федерації футболу України. З повагою прокурор Чернігівської області, державний радник юстиції А. Василевський”.

Але 28 листопада старший прокурор прокуратури Чернігівської області О.Косенко ухвалив постанову про відмову у порушенні кримінальної справи відносно службових осіб ФК «Десна» - за фактом дачі хабара, і відносно футбольних арбітрів – за фактом отримання хабара. Мовляв, оскільки футбольні арбітри не є службовими особами, то за законом їх не можна звинувачувати в отримані хабара, і в їхніх діях відсутній об’єктивний склад злочину. І взагалі - «президент ТОВ ПФК «Десна-Партнер» Савченко О.Ю. від дачі пояснень з приводу зроблених ним заяв відмовився. Факти передачі коштів футбольним арбітрам не зафіксовані, предмети хабара відсутні».

Згодом справу було повернено на повторну перевірку, яка триває і донині.

Г.Суркіс так прокоментував останні дії прокурорів: “Своїм зверненням до Генеральної прокуратури я намагався звернути увагу на ці прикрі факти і зупинити свавілля в українському футболі. Суспільство повинне знати своїх антигероїв, а Савченко це антигерой. Я як керівник громадської організації не можу власними силами з’ясувати, чи дійсно всі факти, які наводив О.Савченко, стверджують те, що сьогодні весь український футбол побудований на подібних злочинних діях. Я не є людиною, яка не розуміє, що такі факти існують, але їх потрібно довести. Довести може лише слідство, і я в рамках презумпції невинності не хочу наголошувати на тому, чи винні судді чи винен сам пан Савченко. Якщо пан Савченко, використовуючи футбольну трибуну, взявши під опіку клуб “Десна”, намагався таким чином привернути до себе увагу мешканців Чернігова під час виборів мера – це його справа, а не моя як президента ФФУ чи виконкому Федерації.

Ми ж з свого боку повинні дати конкретні відповіді на його гучні і неприємні заяви. Ми повинні все зробити, щоб український футбол був на рівні тих вимог, які існують в УЄФА і ФІФА, тобто йдеться про прозорість, чесність, фейр-плей і не про жодні намагання підтасувати результати матчів.

Я сподіваюсь, що моє чергове звернення до заступника Генерального прокурора пана Кудрявцева знайде розуміння, і фахові якості тих людей, яким буде доручено достеменно розібратися у цій справі, допоможуть зробити логічні висновки”.

Отже, як бачимо, гучні заяви з усіх боків про корупцію в українському футболі поки що завершилися нічим. Усі – від керівника і функціонерів Федерації футболу України до конкретного власника клубу - говорять про “мотивацію” арбітрів, коли “грають бабки і амбіції”, за допомогою яких досягається потрібний результат. Прокуратура, втім, поки що не бачить цього.

Між тим, у наших партнерів по Євро-2012 – Польщі - боротьба з футбольною корупцією набрала вражаючих масштабів. У цій країні від серпня 2005 року, коли вперше з`явилась інформація про існування злочинної групи, яка заздалегідь узгоджувала результати футбольних матчів, затримано 180 футбольних функціонерів, у тому числі і суддів, підозрюваних у корупції.

Лише за останні місяці заарештовано колишнього тренера національної збірної Польщі, звинувачення у корупції висунуто кільком членам правління Польського футбольного союзу, а сам його керівник –Міхал Лісткевич, який керував тут майже 10 років, був змушений піти з посади.

Крім усього, Федерація футболу Польщі запроваджує спеціальну посаду прокурора, завданням якого буде контроль членів федерації для протидії корупції.

Підводячи на засіданні Футбольного прес-клубу підсумки року, Г.Суркіс виокремив у ньому ту обставину, що вдалося зберегти право на проведення Чемпіонату Європи 2012 року за Польщею та Україною. «Ми вийшли з зони ризику і фактично увійшли у плани підготовки. Принаймні, на папері ми виглядаємо досить перспективно для того, щоб не впасти до травня 2009 року у песимізм, якщо зуміємо скоординувати всі зусилля влади. Відверто кажучи, УЄФА передовсім хвилює питання нестабільності політичної ситуації як в Україні, так і в Польщі... Коли ми заявляємо про те, що опозиції до цього турніру не може бути, а водночас деякі люди, зокрема колишній міністр спорту Корж жорстко критикують дії влади, це недоречно, це паплюжить саму країну”.

Все це моніториться, це викликає сумніви щодо спроможності держави виконати свої зобов’язання і гарантії, сказав він.

Г.Суркіс підкреслив свою налаштованість на дотримання паритету між Польщею та Україною щодо кількості міст, які прийматимуть матчі Євро-2012.

«Ми домовилися з польською стороною, що з 6 міст-кандидатів у кожній країні повинно бути знайдено 4, які у повній відповідності до взятих зобов’язань підготують інфраструктуру за стандартами УЄФА. Ми боремося за те, щоб як мінімум 3 + 3 (якщо всього за рішенням УЄФА буде 6 міст), і, як максимум, 4 + 4 міст в Україні і Польщі приймали Євро-2012. Сьогодні я маю можливість судити, де ведуть розмови, а де конкретно виконують вимоги УЄФА».

«З цієї кризи ми повинні вийти ще сильнішими, консолідованими, адже втрата цього турніру призведе до ще більшого краху надій країни на світле майбутнє, передовсім наших дітей та онуків».

Відповідаючи на запитання про те, що Федерація планує зробити, аби підвищити інтерес глядачів до матчів в українському футболі, аби трибуни стадіонів не відлякували своєю порожнечею, Г.Суркіс сказав: “Безумовно, ми зацікавлені у тому, щоб український футбол був передовсім конкурентоспроможним, а це і є те, що потрібно зробити, аби глядачі повернулися на трибуни. Адже ми пам’ятаємо роки, коли на київський стотисячник неможливо було дістати зайвого квитка, коли болоньєвого плаща вартістю 80 рублів віддавали за квиток в один рубль.

Сьогодні, безумовно, не можливо порівнювати ті часи з нинішніми. Тоді у людей розваги які були? Футбол, кіно і доміно. Та й проблем тоді наче менше було.

А нині треба сказати і про те, що не всі наші стадіони комфортні для глядача, сам футбол не завжди цікавий, тож люди або залишаються біля екранів телевізорів, чи взагалі не цікавляться футболом.

Але як тільки Прем’єр-ліга, створена власниками клубів, успішними людьми у бізнесі, у політиці, буде спроможна об’єднати свої зусилля, відкинути персональні амбіції, думати про інтереси всього українського футболу, тоді ми зможемо покращити інфраструктурні стандарти, стандарти кадрові, селекційні. Можливо потрібно, щоб і фінансування клубів було на іншому рівні.

Ми повинні навчитися всі разом робити гарну упаковку продукту під назвою український футбол у Прем’єр-лізі і продавати його потенційним покупцям, а отримані кошти спрямовувати на рефінансування футболу. Поки що ми не можемо казати, що футбол у нашій країні може бути прибутковою частиною у діяльності кожного клубу. Але потрібно пройти цей шлях, і я переконаний, що з кожним роком український чемпіонат спроможний досягати інших висот

Пройде небагато часу і ми з вами разом, можливо, будемо шукати вільного квитка на наші стадіони”.

Олег Олійник