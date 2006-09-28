Ліга Чемпіонів: результати всіх матчів середи

В середу пізно увечері відбулися матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групах А, В, С і D. Московський "Спартак", який зіграв внічию зі "Спортінгом" (1:1), піднявся на третє місце в квартеті В після того, як міланський "Інтер" зазнав другої поразки поспіль - цього разу на своєму полі від "Баварії" (0:2).

У першому таймі матчу "Інтер" - "Баварія" на полі йшла рівна боротьба, а після перерви італійців підвела недисциплінованість. На 58-ій хвилині за другу жовту картку поле покинув Златан Ібрагімович. "Баварія" відкрила рахунок на 81-ій хвилині: Клаудіо Пісарро скористався пасом Віллі Саньйоля.

Незабаром після видалення Фабіо Гроссо "Інтер" залишився удев`ятьох, і ця грубість також була покарана. Лукаш Подольські скористався помилкою Івана Кордоби, обіграв воротаря Жуліо Сезара і послав м`яч у сітку. Після двох турів у "Баварії" шість очок, у "Спортінга" чотири, у "Спартака" одне, у "Інтера" очків немає.

У групі А "Барселона" не змогла обіграти на виїзді бременський "Вердер" (1:1), причому каталонці уникли поразки на 89-ій хвилині: рахунок зрівняв Ліонель Мессі, який вийшов на заміну . Неприємною подією матчу стала важка травма форварда "Барси" Самуеля Ето`О. Камерунець порвав меніск і, за попередніми оцінками, вибув з лав на два-три місяці.

"Челсі" упевнено переміг у Болгарії місцевий "Левські" (3:1). Всі три голи записав на свій рахунок івуарійский нападаючий Дідьє Дрогба. Андрій Шевченко вийшов на поле в стартовому складі і був замінений на 83-ій хвилині. "Челсі" очолив групу А (шість очок), чотири очки у "Барселони", одне і "Вердера", нуль - у "Левські".

Лідерами групи С стали англійський "Ліверпуль" і голландський ПСВ - обидва клуби мають по чотири залікові бали. По одному очку набрали "Бордо" (Франція) і "Галатасарай" (Туреччина). Таблицю квартету D очолила "Валенсія" (шість очок) - в середу іспанці перемогли "Рому" (2:1). Донецький "Шахтар" і грецький "Олімпіакос" зіграли внічию(2:2) і таким чином набравли перші очки в Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів. Груповий турнір. 1-й тур Група А "Вердер" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія) - 1:1 (0:0)

Голи: Пуйоль, 56 - автогол (1:0). Мессі, 89 (1:1).

"Левські" (Болгарія) - "Челсі" (Англія) - 1:3 (0:1)

Голи: Дрогба, 39 (0:1). Дрогба, 52 (0:2). Дрогба, 68 (0:3). Огненов, 89 (1:3).

Група В "Спартак" М (Росія) - "Спортинг" (Португалія) - 1:1 (1:0)

Голи: Боярінцев, 5 (1:0). Нані, 59 (1:1).

"Інтер" (Італія) - "Баварія" (Німеччина) - 0:2 (0:0)

Голи: К.Пісарро, 81 (0:1). Подольські, 90+1 (0:2).

Група С "Ліверпуль" (Англія) - "Галатасарай" (Туреччина) - 3:2 (2:0)

Голи: Крауч, 9 (1:0). Луїс Гарсія, 14 (2:0). Крауч, 52 (3:0). Уміт, 59 (3:1). Уміт, 65 (3:2).

"Бордо" (Франція) - ПСВ (Голландія) - 0:1 (0:0)

Гол: Вайрінен, 65 (0:1)

Група D "Шахтар" (Україна) - "Олімпіакос" (Греція) - 2:2 (1:1)

Голи: Константіну, 24 (0:1). Матузалем, 34 (1:1). Кастільйо, 68 (1:2). Маріка, 70 (2:2).

"Валенсія" (Іспанія) - "Рома" (Італія) - 2:1 (2:1)

Голи: Ангуло, 13 (1:0). Тотті, 18 - з пенальті. (1:1). Вілья, 29 (2:1).

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