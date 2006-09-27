Закінчився перший тайм матчу Шахтар - Олімпіакос

Закінчився перший тайм у матчі 2-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі D, в якому зустрічаються донецький "Шахтар" і "Олімпіакос" (Пірей, Греція). Нічия 1:1.

Склади команд: Шахтар: Шуст, Хюбшман, Тимощук, Фернандіньо, Матузалем, Левандовські, Брандао, Рац, Маріка, Срна, Елано. Олімпіакос: Нікополідіс, Столтідіс, Кастільо, Марич, П.Джорджевич, Костулас, Георгатос, Костянтину, Пантос, Анатолакіс, Жуліо Сезар.

Перші 20 хвилин панував Шахтар. Срна і Матузалем раз по раз виводили в прорив або на удар Маріку. Грецька оборона помітно тріщала, але поралася, в контратаки Олімпіакос йшов широко, загострював прискореннями. Два «тривожні дзвінки» прозвучали на 18-й хвилині, коли Рацу довелося холоднокровно виносити м`яч з лінії воріт після помилки воротаря, але вже наступна атака греків знову дійшла до ударної позиції.

Так і виник, на тлі великої переваги Шахтаря, гол в його ж ворота. Кастільо рвонувся лівим краєм, уник підкату, прострілив на лінію воротарської, куди на швидкості в боротьбі входив Костянтину. 23-а хвилина, 1:0.

Гра загострилась. Левандовські з 18 метрів прямо перед воротами б`є у верхню штангу, дальній удар Тимощука забирає воротар, Брандао замикає простріл від Маріки.

Рахунок зрівнявся на 33-й хвилині. Штрафний метрів з 35 бив Матузалем, на дальню штангу, високою дугою, м`яч вдарився в поле перед самими воротами і влетів в сітку. 1:1. Навіть на повторах не видно, чи торкнувся м`яча Хюбшман, але увагу воротаря він забрав на себе – це точно.

Шахтар нарощував перевагу, мінімум два моменти біля воріт греків були близькі до «стовідсоткових», але... поки без завершення.

Статистика першої половини (Шахтар - Олімпіакос): удари по воротах – 7:5, удари в створ – 5:2, блоковані удари – 0:1, фоли – 7:6, офсайди – 2:0, кутові – 3:0, володіння м`ячем – 59:41.

Одночасно з матчем Шахтар – Олімпіакос проходять ігри: Вердер - Барселона (0:0), Левськи - Челсі (0:1), Інтер - Баварія (0:0), Ліверпуль - Галатасарай (2:0), Бордо - ПСВ (0:0), Валенсія - Рома (2:1).

Матч Спартак - Спортінг (група B) в Москві закінчився внічию - 1:1.