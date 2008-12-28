Шева чекає свого ренесансу
15:58, 28 грудня 2008Спорт
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Українець вірить, що наступний рік буде вдалим
Нападник Мілану» Андрій Шевченко заявив, що сподівається виступити наступного року успішніше, ніж цього.
«Я чудово почуваюся і готовий приносити «Мілану» багато користі. Чекаю свого ренесансу.
В цілому я задоволений цим роком. Мені, нарешті, вдалося повернутися до «Мілану». Думаю, наступний рік може стати «моїм», – наводить слова Шевченка Channel4.
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