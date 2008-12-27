Українські біатлоністи лідирують у "Різдвяних перегонах"

Українські біатлоністи Оксана ХВОСТЕНКО і Андрій ДЕРИЗЕМЛЯ лідирують після мас-старту в "Різдвяних перегонах", які відбуваються на арені "Ауф Шальке" в Гельзенкірхені (Німеччина).

Дев`ять кіл перегонів українці подолали за 32 хвилини 54,5 секунди, лише на 0,5 секунди випередивши інтернаціональний дует - австрійця Крістофа ЗУМАНА і німкеню Мартіну БЕК.

Чинні переможці "Різдвяних перегонів" росіяни Катерина ЮРЬЄВА і Дмитро ЯРОШЕНКО посідають третє місце, відстаючи від переможців на 22,5 секунди.

У другій частині змагань біатлоністів очікують 9 кіл перегонів переслідування.