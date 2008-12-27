МВС Росії створює спецзагін для роботи на стадіонах

Голова МВС РФ Рашид Нургалієв заявив про створення спеціальних підрозділів при органах внутрішніх справ у містах-мільйонниках, які б займалися забезпеченням безпеки під час спортивних заходів на стадіонах, а також вели роботу серед уболівальників і населення.

"Ця робота повинна бути копіткою і проводитися на постійній основі за участю і в тісній взаємодії з представниками ЗМІ", - сказав міністр на розширеній нараді органів внутрішніх справ, а також з представниками Мінспорту і спортивної громадськості, яке пройшло в режимі відеоконференції в будинку МВС Росії.

За його словами, роботу співробітників цих підрозділів можна порівняти з роботою дільничного, проте вони "працюватимуть з уболівальниками, знаючи специфіку фан-клубів і проведення спортивних заходів".

На його думку, органам міліції ще дуже серйозно треба працювати для того, щоб вийти на рівень роботи з уболівальниками, який існує у колег з європейських країн.

Глава МВС нагадав, що у Росії попереду проведення студентської універсіади і Олімпійських ігор в 2014 році.

"Ми повинні зробити все, щоб Олімпійський комітет був упевнений в тому, що в нас будуть не тільки побудовані всі об`єкти спортивної інфраструктури, а й що під час цих спортивних заходів буде забезпечена безпека їх проведення, а також у тому, що уболівальники, які приїдуть на ці ігри, почуватимуть себе в безпеці", - сказав Нургалієв.

РІА “Новости”