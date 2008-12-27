Президент відзначив державними нагородами хокеїстів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом відзначив державними нагородами України активістів, фахівців і спортсменів українського хокею з шайбою.

Документ оприлюднений на офіційному сайці глави держави.

Зокрема, “за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного хокею з шайбою, підготовку спортсменів міжнародного класу, піднесення спортивного престижу України в світі та з нагоди 100-річчя українського хокею з шайбою” Президент нагородив орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня Анатолія БОГДАНОВА - головного тренера хокейного клубу «Сокіл Київ» у 1976-1991 роках, головного тренера національної збірної команди України з хокею з шайбою у 1998-2003 роках та Анатолія БРЕЗВІНА - президента Федерації хокею України.

Також В.ЮЩЕНКО нагородив орденом «За заслуги» II ступеня віце-президента Федерації хокею України Євгена ІМАСА.

Крім того, Президент нагородив шестеро хокеїстів орденом «За заслуги» III ступеня, а ряду інших спортсменів і тренерів присвоїв звання «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України».