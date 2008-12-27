Результати 19-го туру англійської Прем'єр-ліги

МЮ повертається в трійку

Закінчилися матчі 19-го туру англійської Прем`єр-ліги Сток Сіті - МЮ 0:1 (Тевес 83) Челсі - Вест Бромвич 2:0 (Дрогба 3, Лемпард 45+2) Тоттенхем - Фулхем 0:0 Портсмут - Вест Хем 1:4 (Бельхадж 8 - Коллісон 20, Коул 67, Белламі 70, 83) Ліверпуль - Болтон 3:0 (Рієра 26, Кін 53, 58) Манчестер Сіті - Халл Сіті 5:1 (Кайседо 15, 27, Робіньо 28, 36, Айрленд 82 - Феган 80) Міддлсбро - Евертон 0:1 (Кахілл 51) Сандерленд - Блекберн 0:0 Віган - Ньюкасл 2:1 (Райан Тейлор 29, Закі 73 пен. - Гатрі 88 пен.) Астон Вілла - Арсенал 2:2 (Баррі 64, Найт 90+1 - Денілсон 40, Діаюї 49) Становище в таблиці 1 Ліверпуль 42 очки 2 Челсі 41 3 МЮ 35 (дві гри у запасі) 4 Астон Вілла 35 5 Арсенал 32 6 Евертон 29 7 Халл Сіті 27 8 Фулхем 25 (гра у запасі) 9 Віган 25 (гра у запасі) 10 Болтон 23 11 Портсмут 23 12 Ньюкасл 22 13 Сандерленд 22 14 Вест Хем 22 15 Манчестер Сіті 21 16 Тоттенхем 20 17 Міддлсбро 20 18 Сток Сіті 20 19 Блекберн 17 20 Вест Бромвич 15

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