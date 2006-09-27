Голкіпер київського “Динамо” у лікарні

Голкіпер київського “Динамо” Олександр РИБКА після повернення команди з Мадрида до Києва був госпіталізований в одну з лікарень з діагнозом “струс мозку”.

Як повідомляє сайт Champion, його участь у матчі третього туру Ліги чемпіонів проти французького “Ліона” є під великим сумнівом.

Вчора “Динамо” у матчі другого туру чемпіонської ліги зазнало поразки від мадридського “Реалу” з рахунком 1:5. Останній м’яч кияни пропустили з пенальті після фолу і вилучення з поля основного воротаря “Динамо” Олександра ШОВКОВСЬКОГО. Місце у воротах “Динамо” зайняв О.РИБКА і вже через декілька хвилин зазнав, як виявилось, серйозної травми. Намагаючись дотягнутись до м’яча, захисник мадридців Серхіо РАМОС сильно вдарив О.РИБКУ ліктем в обличчя, голкіперу довго надавали допомогу і він зміг дограти матч до завершення.

Тепер, враховуючи дискваліфікацію О.ШОВКОВСЬКОГО і травму О.РИБКИ, головний тренер “Динамо” Анатолій ДЕМ’ЯНЕНКО матиме серйозні проблеми з “першим номером” перед грою з французьким “Ліоном”, зазначає сайт.