Львів планує продати ділянки навколо стадіону до Євро-2012

У січні-лютому 2009 року у Львові розпочнуть роботи з укладання фундаменту стадіону до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції заступник міського голови Львова з питань Євро-2012 Олександр ЖАРІКОВ та керівник дирекції з будівництва стадіону до Євро-2012 у Львові Віталій СУЛИМА повідомили, що підготовчі роботи до початку будівництва стадіону виконані станом на сьогодні на 60-70%.

«Генпідрядник – «Азовінтекс» - до кінця року використає 4 млн. грн. на ведення робіт. Решта коштів із 80 млн. грн., які було виділено на початок будівельних робіт згідно з ухвалою сесії Львівської міської ради від 4 серпня 2008 року, будуть використовуватися на роботи у наступному році. Згідно з графіком, стадіон мають збудувати до кінця 2010 року, на реалізацію проекту місту необхідно у 2009-2010 роках по 300 млн. грн. щорічно”, - поінформував під час прес-конференції директор департаменту Євро-2012 Олег ЗАСАДНИЙ.

“Ми можемо отримати ці кошти, продаючи земельні ділянки навколо стадіону, після того, як на ці ділянки буде зроблено містобудівне обґрунтування, можна буде приступати до їх реалізації», - зазначив він.