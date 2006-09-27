Ліга Чемпіонів: результати всіх матчів вівторка

Увечері у вівторок відбулися вісім матчів другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

У групі Е мадридський "Реал" розгромив на своєму полі київське "Динамо" з рахунком 5:1.

В іншому матчі групи французький "Ліон" здобув велику перемогу на виїзді у Бухаресті над місцевою "Стяуа" 3:0. М`ячі забили Фред (43-а хвилина), Тіаго (55-а хвилина) і Бензема (89-а хвилина). Лідерство в групі після двох турів з шістьма очками утримує "Ліон", у "Реала" та "Стяуа" по три очки, у "Динамо" - нуль.

У групі F обидва матчі закінчилися з рахунком 1:0. Шотландський "Селтік" удома обіграв данський "Копенгаген"(гол на 36-ій хвилині з пенальті забив Міллер), а "манчестер Юнайтед" отримав перемогу на виїзді над португальською "Бенфікой" (на 59-ій хвилині відзначився Саа). "МЮ" лідирує в групі з шістьма очками, у "Селтіка" - три очки, у "Бенфіки" і "Копенгагена" – по одному.

У групі G московський ЦСКА обіграв удома "Гамбург" 1:0. Гол на 59-ій хвилині матчу забив бразилець Дуду. А в Лондоні місцевий "Арсенал" взяв гору над "Порту". Голи забили Тьєрі Анрі (38-а хвилина) і Олександр Глєб (48-а хвилина). Таким чином, лондонці зберегли перше місце в групі (шість очок). На другому місці з чотирма очками йде ЦСКА. У "Порту" одне очко, а у "Гамбурга" - нуль очків.

У матчах групи H було зафіксовано нічиї. Французький "Лілль" та італійський "Мілан" так і не змогли відкрити рахунок, а АЕК і "Андерлехт" на матчі в Афінах обмінялися голами. У греків на 28-ій хвилині відзначився Джуліо Сезар, а у бельгійців - на 25-ій хвилині Фрутос. Після двох ігор у цій групі з чотирма очками лідирує "Мілан". На рахунку "Андерлехта" і "Лілля" по два очки, у грецького клубу - одне очко.

Лента.ру