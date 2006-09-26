Закінчився перший тайм матчу ”Реал” - ”Динамо”

Закінчився перший тайм у матчі 2-го туру групового раунду Ліги Чемпіонів з футболу в групі Е, в якому зустрічаються київське "Динамо" і "Реал" (Мадрид, Іспанія). Кияни програють 3:0.

Склади команд: Динамо: Шовковський, Сабліч, Корреа, Белькевич, Діого Рінкон, Шацьких, Гусєв, Мілевський, Несмачний, Гавранчич, Юссуф. Реал: Касільяс, Роберто Карлос, Рамос, Каннаваро, Діарра, Рауль, Емерсон, Гуті, ван Ністелрой, Рейес, Мехія.

На першій же хвилині виникла небезпека біля воріт Касільяса. Мілевський вивів на ударну позицію Гусєва. На 4-й Діарра метрів з 16 пробивав низом, а на 6-й Роберто Карлос завдає удару з 32-33 метрів.

На 7-й хвилині в контратаці Шацьких вийшов на ударну позицію, але м`яч влучив у Касільяса. На 10-й Белькевіч б`є з 15 метрів.

На 13-й Юссуф збиває Гуті на лінії штрафної площі зліва. Небезпечний штрафний, але м`яч пролітає біля дальньої штанги.

Гра йшла на рівних, але 20-а хвилина принесла зміни на табло. 1:0. Гол записано за Руудом ван Ністелроєм, хоча “зробив” цей гол сильним ударом Роберто Карлос.

Кияни, контратакуючи, кілька разів небезпечно виходили до воріт, але натомість за 7 хвилин м`яч знову опинився в їхніх воротах. Рейес здалека навісив на кут воротарської, за спину захисникам, і Рауль головою перевів м`яч повз Шовковського. 2:0.

У наступні 10 хвилин контратаки киян мінімум двічі могли стати стовідсотковими. Їхні командні рішення і особиста техніка були на рівні Ліги чемпіонів. Але “на рівні” були й мадридці: атаки душили при наближенні, самі небезпечно атакували. Так третій гол і забили. Антоніо Рейес, який брав участь у створенні двох голів, тепер записав успіх і на свій рахунок. Кручений удар з лінії штрафної з лету після флангового прострілу від Діарра. 3:0.

Статистика першої половини (Реал-Динамо): удари по воротах – 13:5, удари в створ – 7:1, блоковані удари – 2:0, фоли – 7:7, офсайди – 0:1, кутові – 3:0.

Одночасно з матчем Реал – Динамо проходять ігри Стяуа - Ліон (0:1), Бенфіка - Манчестер Юнайтед (0:0), Селтік - Копенгаген (1:0), Арсенал - Порту (1:0), АЕК - Андерлехт (1:1), Лілль - Мілан (0:0).

Матч ЦСКА - Гамбург (група G) у Москві закінчився перемогою армійців 1:0.