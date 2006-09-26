Український спортсмен став чемпіоном світу з греко-римської боротьби
19:42, 26 вересня 2006Спорт
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У фіналі він здолав фінського атлета
Українець Володимир ШАЦЬКИХ став чемпіоном світу з греко-римської боротьби.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.
Сьогодні В.ШАЦЬКИХ з блискучою перемогою на Чемпіонаті світу, що триває у Китаї (м. Гуанджоу), привітав міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.
На Чемпіонаті світу український спортсмен став переможцем у категорії 74 кілограми.
У фінальному двобої він одержав перемогу над представником Фінляндії Марко Ілі-Ханнуксела (6:1).
Як зазначили у прес-службі, це друга золота медаль з греко-римської боротьби за всю історію незалежності України. Першу виборов під час Олімпійських ігор в Атланті В’ячеслав ОЛІЙНИК.
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