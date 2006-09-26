Український спортсмен став чемпіоном світу з греко-римської боротьби

Українець Володимир ШАЦЬКИХ став чемпіоном світу з греко-римської боротьби.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту.

Сьогодні В.ШАЦЬКИХ з блискучою перемогою на Чемпіонаті світу, що триває у Китаї (м. Гуанджоу), привітав міністр України у справах сім’ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО.

На Чемпіонаті світу український спортсмен став переможцем у категорії 74 кілограми.

У фінальному двобої він одержав перемогу над представником Фінляндії Марко Ілі-Ханнуксела (6:1).

Як зазначили у прес-службі, це друга золота медаль з греко-римської боротьби за всю історію незалежності України. Першу виборов під час Олімпійських ігор в Атланті В’ячеслав ОЛІЙНИК.