У кожному райцентрі України буде спорткомплекс з басейном

Міністерство у справах сім`ї, молоді та спорту України має намір у кожному райцентрі України побудувати спорткомплекс із басейном.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Херсоні повідомив міністр у справах сім`ї, молоді та спорту України Юрій ПАВЛЕНКО.

«Ми розробляємо Генплан будівництва спортивних споруд, в якому будуть враховані всі ці комплекси. Їх будівництво за державні кошти – наше завдання на найближчі 3–5 років. Також до 2015 р. наше міністерство планує побудувати один багатопрофільний центр підготовки олімпійської збірної», - сказав Ю.ПАВЛЕНКО.

За його словами, програма будівництва спорткомплексів зможе забезпечити тренувальними базами понад 700 тис. вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл.

Як повідомляв УНІАН, 23 грудня за участю Ю.ПАВЛЕНКА в Херсоні було відкрито Льодовий комплекс «Фаворит-арена», побудований у рамках державної програми «Хокей України».