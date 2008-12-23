УЄФА оштрафувала «Металіст» (фото)

УЄФА оштрафувала футбольний клуб «Металіст» на 3 тис. євро за використання уболівальниками піротехнічних виробів на трибунах під час матчу 4-го туру групового раунду Кубку УЄФА між командами «Металіст» - «Олімпіакос», який відбувся 3 грудня ц.р. у Харкові.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ФК «Металіст».

Також УЄФА суворо попередила харківський клуб, що в разі неналежної поведінки уболівальників наступний штраф буде набагато вищий.

За інформацією прес-служби, керівництво, тренерський склад, гравці команди звернулися до уболівальників з проханням «надалі утриматися від подібних витівок і підтримувати імідж «Металіста» як клубу з європейськими амбіціями».

Як повідомляв УНІАН, напередодні гри 3 грудня ц.р. з «Олімпіакосом» у Харкові на адресу «Металіста» надійшов лист, у якому УЄФА повідомляло керівництво клубу про те, що 18 вересня 2008 р. на виїзному матчі у Стамбулі «Бешикташ» - «Металіст» українські уболівальники на 88-й хвилині запалили два файєри. УЄФА тоді попередило «Металіст», що за повторні подібні дії буде вжито штрафних санкцій.

«Металіст» на попередньому етапі розіграшу Кубку УЄФА восени 2008 р. у загальному підсумку 2 зустрічей обіграв «Бешикташ», а також завдав поразки 3 грудня «Олімпіакосу» у Харкові з рахунком 1:0.