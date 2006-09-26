Матч «Реал» - «Динамо» букмекери вважають найбільш прогнозованим

У сьогоднішньому матчі «Динамо» проти «Реала» безумовним фаворитом букмекери вважають іспанський клуб. Про це говорять коефіцієнти найбільших європейських контор.

Так, на перемогу «Реала» William Hill і Bwin встановили коефіцієнт 1,25, а на перемогу «Динамо» - 10. Трохи відрізняються лише ставки на нічию: у William Hill - 4,5, Bwin вірить у подібний результат протистояння трохи більше, поставивши коефіцієнт 5.

Відзначимо, що зі всіх матчів вівторка Ліги чемпіонів букмекери вважають «Реал» - «Динамо» найбільш прогнозованим. У решті ігор передбачається наявність серйозної інтриги. Виключення - лише домашній поєдинок «Арсенала» проти «Порту». На перемогу англійців коефіцієнт — 1,45, виграш португальців - 7.

Невтішні для українців прогнози букмекерів переважно грунтуються на поточних результатах «Динамо» і «Реала». З приходом Фабіо Капелло мадридці налагодили командну гру, яка приносить успіх. У чемпіонаті Іспанії «королівський клуб» разом з «Барселоною» і «Валенсією» склав тріумвірат лідерів. Звичайно, у Лізі чемпіонів «Реал» стартував невдало, проте для цього є об`єктивні причини. Підопічні Капелло грали на виїзді, мабуть, проти найперспективнішої команди нинішнього європейського сезону - «Ліона». Цього року здобувати очки в Ліоні буде важко навіть найсильнішим колективам. Недаремно більшість європейських і українських фахівців вважають саме французький клуб, а не «Реал», головним претендентом на перше місце в групі.

У свою чергу, «Динамо» після виграної дуелі проти «Фенербахче» потрапило до своєрідної психологічної ями. Про це свідчать останні результати: нічия 1:1 з донецьким «Металургом» і «Ворсклою», непереконлива перемога над «Ілічевцем» 1:0, пам`ятний програш 1:4 бухарестському «Стяуа». Цікаво, що навіть на провідних українських спортивних сайтах від 40 до 50% уболівальників передрікають упевнену перемогу «Реала».

До Мадрида у складі «Динамо» вилетіли 20 футболістів: Воротарі: Олександр Шовковський, Олександр Рибка; Захисники: Родріго, Родольфо, Горан Сабліч, Горан Гавранчич, Мар`ян Маркович, Андрій Несмачний, Віталій Мандзюк; Півзахисники: Карлос Корреа, Валентин Белькевич, Олег Гусєв, Діого Рінкон, Айіла Юссуф, Флорін Чернат, Олександр Алієв, Тарас Міхалік; Нападаючі: Максим Шацьких, Артем Мілевський, Маріс Верпаковкіс.

Обком з посиланням на "Дело"