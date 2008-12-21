Результати 18-го туру англійської Прем'єр-ліги
20:05, 21 грудня 2008Спорт
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Арсенал і Ліверпуль розійшлися мирно
Закінчилися сьогоднішні матчі 18-го туру англійської Прем`єр-ліги.
Вест Бромвич - Манчестер Сіті 2:1 (Мур 69, Беднар 90+3 - Карсон 84 автогол)
Ньюкасл - Тоттенхем 2:1 (Н`Зогбія 12, Дафф 90 - Модрич 28)
Арсенал - Ліверпуль 1:1 (ван Персі 25 - Кін 42)
Вчора відбулися матчі
Блекберн - Сток Сіті 3:0 (Маккарті 9 пен., 27, Робертс 18)
Болтон - Портсмут 2:1 (Тейлор 1, Гарднер 3 - Крауч 20)
Фулхем - Міддлсбро 3:0 (Буллард 41, Мерфі 52 пен., Демпсі 59)
Халл Сіті - Сандерленд 1:4 (Бармбі 19 - Мальбранк 10, Річардсон 78, Джонс 85)
Вест Хем - Астон Вілла 0:1 (Ніл 78 автогол)
Тур закінчиться завтрашнім матчем Евертон - Челсі та призначеною на 14 січня грою МЮ - Віган.
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