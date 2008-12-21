Результати 18-го туру англійської Прем'єр-ліги

Арсенал і Ліверпуль розійшлися мирно

Закінчилися сьогоднішні матчі 18-го туру англійської Прем`єр-ліги. Вест Бромвич - Манчестер Сіті 2:1 (Мур 69, Беднар 90+3 - Карсон 84 автогол) Ньюкасл - Тоттенхем 2:1 (Н`Зогбія 12, Дафф 90 - Модрич 28) Арсенал - Ліверпуль 1:1 (ван Персі 25 - Кін 42) Вчора відбулися матчі Блекберн - Сток Сіті 3:0 (Маккарті 9 пен., 27, Робертс 18) Болтон - Портсмут 2:1 (Тейлор 1, Гарднер 3 - Крауч 20) Фулхем - Міддлсбро 3:0 (Буллард 41, Мерфі 52 пен., Демпсі 59) Халл Сіті - Сандерленд 1:4 (Бармбі 19 - Мальбранк 10, Річардсон 78, Джонс 85) Вест Хем - Астон Вілла 0:1 (Ніл 78 автогол) Тур закінчиться завтрашнім матчем Евертон - Челсі та призначеною на 14 січня грою МЮ - Віган.

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