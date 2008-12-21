"Манчестер Юнайтед" виграв чемпіонат світу з футболу

Англійський "Манчестер Юнайтед" виграв клубний чемпіонат світу, отримавши перемогу у фіналі над володарем Кубка Лібертадорес, еквадорським клубом ЛДУ.

Матч закінчився з рахунком 1:0. Єдиний м`яч на 73-й хвилині забив нападаючий Вейн Руні.

Майже весь другий тайм МЮ грав удесятьох: на 49-й хвилині був видалений захисник Неманья Відич. У матчі за третє місце японський клуб "Гамба Осака" - переможець азіатської Ліги чемпіонів - переграв мексиканську "Пачуку" з таким же рахунком 1:0.