"Манчестер Юнайтед" виграв чемпіонат світу з футболу
15:28, 21 грудня 2008Спорт
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2-е місце у еквадорців, 3-є - у Японії
Англійський "Манчестер Юнайтед" виграв клубний чемпіонат світу, отримавши перемогу у фіналі над володарем Кубка Лібертадорес, еквадорським клубом ЛДУ.
Матч закінчився з рахунком 1:0. Єдиний м`яч на 73-й хвилині забив нападаючий Вейн Руні.
Майже весь другий тайм МЮ грав удесятьох: на 49-й хвилині був видалений захисник Неманья Відич. У матчі за третє місце японський клуб "Гамба Осака" - переможець азіатської Ліги чемпіонів - переграв мексиканську "Пачуку" з таким же рахунком 1:0.
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