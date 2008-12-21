Подружжя тернопільчан - чемпіони світу з пауерліфтингу

Тернопільчанин Ігор ПОБЕР, віце-президент української Федерації з пауерліфтингу та бодібілдингу, став чемпіоном світу з жиму штанги лежачи серед аматорів.

Як повідомив спортсмен кореспонденту УНІАН, у цьогорічних змаганнях, які днями проходили в передмісті Лас-Вегасу Логліні, взяли участь майже 300 спортсменів.

Україну представляли І.ПОБЕР, який виступав у ваговій категорії до 125 кг, та його дружина Дарина ПОБЕР, яка перемогла у ваговій категорії до 56 кг серед жінок.

“Нам було дуже приємно, що український прапор двічі майорів найвище. І заради такої атмосфери і таких відчуттів однозначно варто було поїхати на цей чемпіонат попри суттєві витрати”, - зазначив І.ПОБЕР. Він на змаганнях підняв штангу вагою 220 кг і, окрім золотої медалі, виборов спеціальний кубок як кращий “жимовик” турніру.

Цього року І.ПОБЕР уже перемагав на змаганнях з пауерліфтингу та бодібілдингу у Словаччині.