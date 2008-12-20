Юрій Сьомін вважає "Валенсію" однією з кращих команд

Головний тренер київського "Динамо" Юрій Сьомін вважає іспанську "Валенсію", з якою українці мають зустрітися в 1/16 фіналу Кубка УЄФА, однією з найсильніших команд Європи, повідомляє офіційний сайт клубу.

За перебігом жеребкування 1/16 фіналу Кубка УЄФА головний тренер «Динамо» Юрій Сьомін спостерігав у себе вдома, в Москві. З думкою Ігоря Суркіса, який назвав «Валенсію» найскладнішим суперником з усіх можливих, тренер повністю згоден:

- Нам випав дуже серйозний жереб, - ділиться враженнями Юрій Павлович. - «Валенсія» входить до числа топ-команд не тільки в Іспанії, але і в Європі, що своєю грою в нинішньому сезоні успішно підтверджує. Друге місце в чемпіонаті, слідом за «Барселоною», служить додатковим підтвердженням моїх слів. Нам доведеться провести хорошу підготовчу роботу в січні і лютому, щоб гідно з ними зіграти. Незважаючи на стислі терміни, спробуємо підійти до матчів у повній готовності.

Збори, що передують кожному із поєдинків з «Валенсією», ми запланували провести в Іспанії. Ніяких змін у програму контрольних матчів вносити не збираємося. Переважно нашими суперниками виступатимуть клуби з Росії. В іспанській лізі в цей період щільний календар, тому зіграти з ними не вдасться.

У «Валенсії» зараз зібрано ціле сузір`я блискучих виконавців, деякі з яких грають у збірній Іспанії. Їх імена всім відомі, зайвий раз називати немає потреби. Ще можу відзначити, що «Валенсія», перш за все, сильна командною грою.

Перша зустріча "Динамо" і "Валенсії" відбудеться 18 (19) лютого 2009 р., матч у відповідь - 26 лютого.