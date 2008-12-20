Українська біатлоністка стала третьою в спринті на етапі Кубку світу

Українська біатлоністка Віта СЕМЕРЕНКО стала третьою в спринті на етапі Кубку світу в австрійському Хохфільцені.

Як передає кореспондент УНІАН, вона не допустила сьогодні жодного промаху і поступилася лише двом росіянкам: Світлані СЛІПЦОВІЙ (1 промах) на 16,6 секунд та Катерині ЮР’ЄВІЙ (без промахів) на 13,9 секунди.

Сьогоднішня «бронза» стала кращим досягненням 22-річної українки за всю історію її виступів на етапах Кубку світу.

Інші українські біатлоністки продемонстрували такі результати: Валя СЕМЕРЕНКО стала 20 із трьома промахами та відставанням від першого місця на 1 хв 37,1 сек, Оксана ХВОСТЕНКО – 24-ю з одним промахом та відставанням в 1 хв 45,9 сек, Олена ПІДГРУШИНА – 29-ю з одним промахом та відставанням в 2 хв 3,5 сек, Лілія ВАЙГІНА-ЄФРЕМОВА – 36-ю з трьома промахами та відставанням 2 хв 12,4 сек, Інна СУПРУН – 82-ю з 5-ма промахами та відставанням 4 хв 15,6 сек.

Після сьогоднішнього успіху Віта СЕМЕРЕНКО стала кращою українкою і в загальному заліку вона посідає 13 місце, маючи 171 бал. Лідером загального заліку стала росіянка С.СЛІПЦОВА – 327 балів.