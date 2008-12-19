Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів

Під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА три англійські клуби одержали в суперники три італійські: "Челсі" змагатиметься з "Ювентусом", "Арсенал" - з "Ромою", а "Манчестер Юнайтед" - з "Інтернаціонале", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Це означає, що сер Алекс Фергюсон знову побачиться з Жозе Моурінью, який у 2004 році привів "Порту" до перемоги в Лізі чемпіонів, причому на шляху до фіналу "дракони" встигли обіграти "Манчестер Юнайтед". Наставник "Юве" Клаудіо Раньєрі в особі "Челсі" зустріне свій колишній клуб. Дев`ятикратний чемпіон Європи "Реал" чекають два суперматчі з п`ятикратним чемпіоном "Ліверпулем".

Решта пар теж представляє великий інтерес для любителів європейського футболу. Доля опинилася прихильний до іспанських "Вільяреалу" і "Атлетіко", в суперники яким дісталися "Панатінаїкос" і "Порту" відповідно. "Барселона" перевірить, наскільки серйозні домагання "Ліона", тоді як "Спортингу" протистоятиме "Баварія".

Спарені матчі пройдуть 24/25 лютого і 10/11 березня. Жеребкування подальших раундів плей-офф відбудеться 20 березня. Фінал цього сезону пройде в Римі 27 травня.

Ліги чемпіонів УЄФА-2008/09

Пари 1/8 фіналу

Челсі - Ювентус

Вільяреал - Панатінаїкос

Спортинг - Баварія

Атлетико - Порту

Ліон - Барселона

Реал - Ліверпуль

Арсенал - Рома

Інтер - Манчестер Юнайтед