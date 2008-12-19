Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів
Велике протистояння Італії і Англії
Під час жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА три англійські клуби одержали в суперники три італійські: "Челсі" змагатиметься з "Ювентусом", "Арсенал" - з "Ромою", а "Манчестер Юнайтед" - з "Інтернаціонале", повідомляє офіційний сайт УЄФА.
Це означає, що сер Алекс Фергюсон знову побачиться з Жозе Моурінью, який у 2004 році привів "Порту" до перемоги в Лізі чемпіонів, причому на шляху до фіналу "дракони" встигли обіграти "Манчестер Юнайтед". Наставник "Юве" Клаудіо Раньєрі в особі "Челсі" зустріне свій колишній клуб. Дев`ятикратний чемпіон Європи "Реал" чекають два суперматчі з п`ятикратним чемпіоном "Ліверпулем".
Решта пар теж представляє великий інтерес для любителів європейського футболу. Доля опинилася прихильний до іспанських "Вільяреалу" і "Атлетіко", в суперники яким дісталися "Панатінаїкос" і "Порту" відповідно. "Барселона" перевірить, наскільки серйозні домагання "Ліона", тоді як "Спортингу" протистоятиме "Баварія".
Спарені матчі пройдуть 24/25 лютого і 10/11 березня. Жеребкування подальших раундів плей-офф відбудеться 20 березня. Фінал цього сезону пройде в Римі 27 травня.
Ліги чемпіонів УЄФА-2008/09
Пари 1/8 фіналу
Челсі - Ювентус
Вільяреал - Панатінаїкос
Спортинг - Баварія
Атлетико - Порту
Ліон - Барселона
Реал - Ліверпуль
Арсенал - Рома
Інтер - Манчестер Юнайтед