Результати жеребкування 1/16 і 1/8 Кубку УЄФА

Перші матчі - 18/19 лютого 2009 року

У Ньйоні відбулося жеребкування Кубку УЄФА Результати жеребкування 1/16 фіналу: 1 ПСЖ – Вольфсбург 2 Копенгаген – Манчестер Сіті 3 Неймеген - Гамбург 4 Сампдорія – Металіст 5 Брага – Стандард 6 Астон Вілла – ЦСКА 7 Лех – Удінезе 8 Олімпіакос – Сент-Етьєн 9 Фіорентіна – Аякс 10 Ольборг – Депортіво 11 Вердер – Мілан 12 Бордо – Галатасарай 13 Динамо Київ - Валенсія 14 Зеніт – Штутгарт 15 Олімпік – Твента 16 Шахтар – Тоттенхем Результати жеребкування 1/8 фіналу Переможець матчу 11 - Переможець матчу 8 Переможець матчу 6 - Переможець матчу 16 Переможець матчу 7 - Переможець матчу 14 Переможець матчу 1 - Переможець матчу 5 Переможець матчу 13 - Переможець матчу 4 Переможець матчу 2 - Переможець матчу 10 Переможець матчу 15 - Переможець матчу 9 Переможець матчу 3 - Переможець матчу 12 Перші матчі 1/16 Кубка УЄФА відбудуться 18/19 лютого 2009 року, зустрічі у відповідь -26 лютого. Матчі 1/8 фіналу пройдуть відповідно 12 березня і 18/19 березня 2009 року

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