Результати жеребкування 1/16 і 1/8 Кубку УЄФА
Перші матчі - 18/19 лютого 2009 року
У Ньйоні відбулося жеребкування Кубку УЄФА
Результати жеребкування 1/16 фіналу:
1 ПСЖ – Вольфсбург
2 Копенгаген – Манчестер Сіті
3 Неймеген - Гамбург
4 Сампдорія – Металіст
5 Брага – Стандард
6 Астон Вілла – ЦСКА
7 Лех – Удінезе
8 Олімпіакос – Сент-Етьєн
9 Фіорентіна – Аякс
10 Ольборг – Депортіво
11 Вердер – Мілан
12 Бордо – Галатасарай
13 Динамо Київ - Валенсія
14 Зеніт – Штутгарт
15 Олімпік – Твента
16 Шахтар – Тоттенхем
Результати жеребкування 1/8 фіналу
Переможець матчу 11 - Переможець матчу 8
Переможець матчу 6 - Переможець матчу 16
Переможець матчу 7 - Переможець матчу 14
Переможець матчу 1 - Переможець матчу 5
Переможець матчу 13 - Переможець матчу 4
Переможець матчу 2 - Переможець матчу 10
Переможець матчу 15 - Переможець матчу 9
Переможець матчу 3 - Переможець матчу 12
Перші матчі 1/16 Кубка УЄФА відбудуться 18/19 лютого 2009 року, зустрічі у відповідь -26 лютого.
Матчі 1/8 фіналу пройдуть відповідно 12 березня і 18/19 березня 2009 року