Матч Італія-Україна судитимуть греки

Грецька бригада арбітрів на чолі з Кіросом ВАССАРАСОМ проводитиме гру відбірного турніру чемпіонату Європи 2008 року Італія-Україна, що відбудеться 7 жовтня.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Федерації футболу України, матч розпочнеться о 21.50 (за київським часом) у Римі на „Стадіо де Олімпіко”.

К.ВІССАРАС судив матчі Чемпіонату світу 1999 року серед сімнадцятирічних, Олімпійські ігри 2004 року в Афінах, кваліфікаційні матчі Євро-2004 та фінального турніру світової першості у Німеччині нинішнього року. Володіє трьома іноземними мовами – іспанською, німецькою та англійською.

Асистенти – Дімітріс БОЗАТЗІДІС та Константінос ДАЛАС та Іоанніс ТСАЧІЛІДІС.

Крім того, зустріч 11 жовтня між збірними України та Шотландії на НСК „Олімпійський” у Києві судитимуть арбітри зі Швеції. Головний суддя - Петер ФРЬОДФЕЛЬДТ, допоміжні - Кеннет ПЕТЕРССОН та Фредрік НІЛССОН та Мартін ІНГВАРССОН.