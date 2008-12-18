Закінчився перший тайм у матчах Кубка УЄФА
22:30, 18 грудня 2008Спорт
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У групі В рахунок не відкритий
Закінчився перший тайм у матчах завершального туру групового етапу Кубка УЄФА в групах A-D
Група A
ПСЖ - Твенте 2:0 (Люїндула 11, Сессеньон 23)
Расинг - Манчестер Сіті 2:0 (Перейра 18, Серрано 30)
Група B Олімпіакос - Герта 0:0
Бенфіка - Металіст 0:0
Група C Сампдорія - Севілья 0:0
Штутгарт - Стандард 1:0 (Хедіра 5)
Група D
Неймеген - Удінезе 0:0
Тоттенхем - Спартак 0:2 (Дзюба 23, 33)
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