Закінчився перший тайм у матчах Кубка УЄФА

22:30, 18 грудня 2008
Спорт
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У групі В рахунок не відкритий

Закінчився перший тайм у матчах завершального туру групового етапу Кубка УЄФА в групах A-D

Група A

ПСЖ - Твенте 2:0 (Люїндула 11, Сессеньон 23)

Расинг - Манчестер Сіті 2:0 (Перейра 18, Серрано 30)

Група B

Олімпіакос - Герта 0:0

Бенфіка - Металіст 0:0

Група C

Сампдорія - Севілья 0:0

Штутгарт - Стандард 1:0 (Хедіра 5)

Група D

Неймеген - Удінезе 0:0

Тоттенхем - Спартак 0:2 (Дзюба 23, 33)

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