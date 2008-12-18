Закінчився перший тайм у матчах Кубка УЄФА

У групі В рахунок не відкритий

Закінчився перший тайм у матчах завершального туру групового етапу Кубка УЄФА в групах A-D Група A ПСЖ - Твенте 2:0 (Люїндула 11, Сессеньон 23) Расинг - Манчестер Сіті 2:0 (Перейра 18, Серрано 30) Група B Олімпіакос - Герта 0:0 Бенфіка - Металіст 0:0 Група C Сампдорія - Севілья 0:0 Штутгарт - Стандард 1:0 (Хедіра 5) Група D Неймеген - Удінезе 0:0 Тоттенхем - Спартак 0:2 (Дзюба 23, 33)

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter