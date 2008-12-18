WBC проведе тендер на бій Кличко - Гомес

Світова боксерська рада (WBC) винесла ухвалу провести конкурс заявок на організацію обов`язкового захисту Віталієм Кличком чемпіонського титулу проти кубинця Хуана Карлоса Гомеса.

Як повідомляє офіційний сайт братів Кличків, тендер запланований на 9 січня в штаб-квартирі WBC. Команди боксерів повинні встигнути самі домовитися про те, хто займається організацією бою, до 19 грудня ц.р. Якщо домовленість вчасно не буде досягнута, WBC проведе тендер, впродовж якого до всього іншого стануть відомі також дата і місце бою.

Кличко-старшому належить чемпіонський пояс за версією WBC, а Гомес - претендент номер один у рейтингу цієї організації, і саме проти нього український атлет повинен провести обов`язковий захист титулу. Сам Кличко нещодавно дав зрозуміти, що поєдинок з кубинцем не становить для нього інтересу, і лише необхідність обов`язкового захисту змусить його зустрітися з Гомесом.

Крім того, Віталій Кличко заявив про намір битися з британцем Девідом Хеем, який зі свого боку сказав, що досяг з українцем усної домовленості про проведення поєдинку в червні наступного року.

РІА “Новости”