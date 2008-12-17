Федерація футболу Польщі матиме власного прокурора

Федерація футболу Польщі (PZPN) запроваджує спеціальну посаду прокурора, завданням якого буде контроль членів федерації для уникнення та протидії корупції.

Як пише у середу, 17 грудня, Dziennik, ідея запровадження посади прокурора виникла ще за часів керівництва федерацією попереднім главою Міхалом ЛІСТКЕВІЧЕМ, якого після численних корупційних скандалів в жовтні цього року замінив Гжегож ЛЯТО.

Видання зауважує, що спеціальний прокурор діє в Німецькій федерації футболу.

За даними газети, прокурором PZPN буде призначено 57-річного генерала та колишнього військового прокурора Войчеха ПЕТКОВІЧА, який займає посаду віце-глави полюбовного футбольного суду федерації.

«Прокуратор федерації буде слідкувати за «футбольною родиною», реагувати на випадки корупції, слідкувати за дотриманням правил чесної гри (fair play)», - відзначає газета.

Як повідомляв УНІАН, на початку грудня у Польщі затримано ще 2 футбольних судів, яким поставлено звинувачення в участі в так званій «футбольній мафії».

З серпня 2005 року, коли вперше появилась інформація про існування злочинної групи, яка узгоджувала заздалегідь результати футбольних матчів, затримано 180 футбольних суддів замішаних в корупції.