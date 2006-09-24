Український екіпаж переміг у міжнародному авторалі

Сьогодні на набережній Ялти (Автономна республіка Крим) завершився етап міжнародного ралі "Кубок Європи", який цьогоріч відбувався під назвою Yalta Nemiroff Rally 2006.

Як передає кореспондент УНІАН, переможцем міжнародних перегонів і чемпіонату України став екіпаж з Києва у складі Володимира ПЕТРЕНКА і Дмитра ЯРОВЕНКА на "Mitsubishi Lancer Evo IX", другу сходинку посів екіпаж з Одеси у складі Ігоря ЧАПОВСЬКОГО і Андрія НІКОЛАЄВА на "Subaru Impreza", третє місце завоював екіпаж з Кам`янець-Подільського у складі Андрія НЕБЕСНОГО і Сергія ВЕДЕРНІКОВА на "Subaru Imprezа".

Абсолютного лідера перегонів і чемпіонату України Олександра САЛЮКА підвів редуктор і він зійшов після третьої недільної спецділянки.

Як зазначив на підсумковій прес-конференції керівник організаційного комітету Yalta Nemiroff Rally, голова Запорізької облдержадміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО, масштабність проведених акцій Yalta Nemiroff Rally і рівень організації продемонстрували, що Україна готова приймати екіпажі на міжнародному рівні.

Також всі іноземні екіпажі одноголосно висловили думку, що не зважаючи на складність траси перегони гідні статусу Кубка чемпіонату Європи.

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті перегонів. За його словами, «етап Кубка Європи - висока честь, як для Ялти, так і для України, це чергове визнання як частини європейського спортивного простору, можливість для наших гостей познайомитися з Україною».

Нагадаємо, що в Yalta Nemiroff Rally 2006 брали участь 56 екіпажів гонщиків з Швеції, Болгарії, Туреччини, Литви, Грузії, Білорусі, Молдови, Росії, а також кращі ралійні екіпажі України.

Спеціальний гість змагань - легендарний «літаючий» фінн, чотириразовий чемпіон ралі «Париж-дакар», депутат Європарламенту Арі ВАТАНЕН, який сказав, що «сподіваюся, що ваша демократія процвітатиме так, як і ралі».

У висвітленні Yalta Nemiroff Rally 2006 брали участь понад 160 журналістів з дев`яти країн.

Організаторами ралі виступили Міністерство у справах сім`ї, молоді і спорту України, Автомобільна федерація України, проект "Червоненко racing", компанії «Nemiroff», «Coca-Cola Ukraine», Торговий дім "НІКО", ВАТ "Укрнафта", мережа ресторанів "Козирна карта", телеканал 1+1 та ін.

Довідка УНІАН. У 2005 році з 23 по 25 вересня тільки в перший день Yalta Life Rally 2005 стартували 35 екіпажів, більшість з яких - українські, а також екіпажі з Росії, 3 - з Білорусі, по екіпажу з Литви, Грузії і Швеції.

Бюджет першого етапу кубка Президентів, етапу чемпіонату України з авторалі Yalta Life Rally 2005 обійшовся його організаторам приблизно в 500 тис. доларів.

Загальна дистанція ралі - близько 600 км, з яких 170 км залікових швидкісних ділянок від Севастополя до Алушти.