У Закарпатті дві третини гірськолижних підйомників - нелегальні

У Закарпатській області офіційно зареєстрований лише кожен третій гірськолижний підйомник.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомила прес-секретар територіального управління Держгірпромнагляду в Закарпатській області Віра ТУРЯНИЦЯ.

За її інформацією, офіційно в теруправлінні Держгірпромнагляду в Закарпатській області зареєстровано 30 гірськолижних підйомників і підвісних пасажирських доріг, хоча насправді в регіоні їх майже 100.

Із зареєстрованих – 26 підйомників бугельних канатних (ВБК) і 4 підвісні пасажирські канатні дороги.

За словами В.ТУРЯНИЦІ, у грудні поточного року проведені перевірки бугельних канаток у ТОВ «Магура», ПП «Затишок», ТОВ «Боржавські полонини», що у Міжгірському районі Закарпаття. Виявлено 35 порушень, притягнено до адміністративної відповідальності одного керівника підприємства.

«Характерні порушення, наприклад, такі: посадовці не пройшли навчання з охорони праці; на підприємствах не складені переліки робіт підвищеної небезпеки; не призначено відповідальних за електрогосподарство і не присвоєно їм відповідних груп з електробезпеки; не створені служби охорони праці; не виконане заземлення опор; не проведена реєстрація і технічні огляди технологічних транспортних засобів тощо», – зазначила прес-секретар теруправління Держгірпромнагляду.