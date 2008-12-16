Київським динамівцям криза не загрожує

На київському Динамо криза найближчі роки не позначиться. Про це вчергове публічно заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Я не можу передбачити, що буде завтра, післязавтра, на сьогоднішній день і в найближчі декілька років на Динамо ця криза не відобразиться", - заявив Суркіс в інтерв`ю ТРК Київ.

"Ми плануємо бюджет не на один день, а на на декілька років наперед. Може нам доведеться десь скоротити витрати, коли бачитимемо, що криза посилюється. Але все, що пов`язане з першою командою, це недоторкане і виконуватиметься", - відзначив президент.

"У нас три повноцінні збори. На кожний з них команда літатиме тільки чартером, жити в готелі 5 зірок", - підкреслив керівник Динамо.

Нагадаємо, що раніше через фінансову кризу частину іміджевих програм клубу згорнув Шахтар, на 50% скоротив зарплати гравцям Чорноморець, а тренер Таврії Пучков заявив про складність в таких умовах повноцінно працювати на трансферному ринку.

Football.ua