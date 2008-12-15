Кличко: Леннокс все упирається, каже, мовляв, старенький

Колишній абсолютний чемпіон світу британець Леннокс Льюїс погодився на бій з чемпіоном світу за версією WBC у надважкій вазі Віталієм Кличком. Про це повідомив сам Віталій після бою Володимира Кличка проти Хасіма Рахмана, пише "Спорт-Экспресс"..

"Леннокс все упирається, каже, мовляв, старенький. Ну а я йому: який там старенький, я ж показав тобі, що вік і пауза між боями не грають жодної ролі. Зрозуміло, нагадав: майстерність не пропивається", - сказав Кличко-старший.

"Зрушення в його позиції є. Торгуємося по сумі. Льюїс сказав, що йому потрібно сто мільйонів. Не думав, що він такий "торговщик". Ми його трішки вниз опустимо", - сказав Кличко.

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